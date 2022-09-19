В Татарстане перед судом предстанет бизнесмен, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на 18 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Первый заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего руководителя ООО «Рисар». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, в 2016-2018 годах обвиняемый включал заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с 14 контрагентами в декларации и иные документы, которые передал в налоговую инспекцию.

Таким образом, бизнесмен уклонился уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 18,3 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Свою вину мужчина не признал, но частично возместил причиненный государству ущерб, заплатив 1,8 млн рублей. В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемого и предприятия стоимостью 50,2 млн рублей.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ново-Савиновский районный суд для рассмотрения по существу.

В конце августа Следственные органы СК России по Татарстану завершили расследование уголовного дела против 51-летнего бывшего генерального директора АО «Набережночелнинский крановый завод», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

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Татьяна Леухина