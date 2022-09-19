В Татарстане перед судом предстанет бизнесмен, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на 18 млн рублей
Первый заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего руководителя ООО «Рисар». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ).
По версии следствия, в 2016-2018 годах обвиняемый включал заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с 14 контрагентами в декларации и иные документы, которые передал в налоговую инспекцию.
Таким образом, бизнесмен уклонился уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 18,3 млн рублей.
Свою вину мужчина не признал, но частично возместил причиненный государству ущерб, заплатив 1,8 млн рублей. В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемого и предприятия стоимостью 50,2 млн рублей.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ново-Савиновский районный суд для рассмотрения по существу.
В конце августа Следственные органы СК России по Татарстану завершили расследование уголовного дела против 51-летнего бывшего генерального директора АО «Набережночелнинский крановый завод», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
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