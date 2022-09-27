В Казани перед судом предстанет женщина, сбившая 4-летнего ребенка на самокате

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней местной жительницы. Она обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ), сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По версии следствия, вечером 25 марта во дворе дома №9 на улице Интернациональной женщина за рулем автомобиля Opel Astra сбила 4-летнего ребенка на самокате. В результате аварии мальчик получил тяжелые травмы.

Фото: прокуратура РТ

Женщина полностью признала свою вину. Уголовное дело направили в Советский суд города для рассмотрения по существу.

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Татьяна Леухина