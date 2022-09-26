За первые восемь месяцев доход консолидированного бюджета Татарстана составил 322,7 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya

По итогам первых восьми месяцев 2022 года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 322,7 миллиарда рублей. Такие данные в своем отчете приводит Министерство финансов республики.

Налоговые и неналоговые доходы привнесли в бюджет 281,1 миллиарда. Из них: налог на прибыль — 189,1 млрд, налог на товары, работы и услуги — 27,7 млрд, налог на совокупный доход — 15,5 млрд, налог на имущество — 32,2 млрд.

Фото: Максим Платонов

По статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» доходы составили 2,8 млрд рублей. В прогнозный план на весь год в сумме входит 407,8 миллиарда рублей.

14 сентября Кабинет министров Татарстана одобрил основные параметры прогноза социально-экономического развития республики на 2023—2025 годы. Общий объем налоговых и неналоговых доходов на 2023 год прогнозируется в объеме 342,5 млрд рублей.

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Елизавета Пуншева