Новости общества

15:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава Удмуртии: из Казани в Ижевск прибудет борт с дополнительными специалистами и психологами

14:44, 26.09.2022
Глава Удмуртии: из Казани в Ижевск прибудет борт с дополнительными специалистами и психологами
Фото: Максим Платонов (архив)

Из Казани в Ижевск в ближайшее время прилетит борт с дополнительными специалистами, психологами и средствами. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил Бречалову телеграмму с соболезнованиями. В мэрии Казани также выразили слова поддержки и сочувствия.

Глава региона сообщал, что состояние пострадавших после стрельбы в школе Ижевска оценивается как среднее и тяжелое.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также