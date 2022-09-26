Глава Удмуртии: из Казани в Ижевск прибудет борт с дополнительными специалистами и психологами

Фото: Максим Платонов (архив)

Из Казани в Ижевск в ближайшее время прилетит борт с дополнительными специалистами, психологами и средствами. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил Бречалову телеграмму с соболезнованиями. В мэрии Казани также выразили слова поддержки и сочувствия.

Глава региона сообщал, что состояние пострадавших после стрельбы в школе Ижевска оценивается как среднее и тяжелое.



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Татьяна Леухина