Глава Удмуртии: из Казани в Ижевск прибудет борт с дополнительными специалистами и психологами
Из Казани в Ижевск в ближайшее время прилетит борт с дополнительными специалистами, психологами и средствами. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил Бречалову телеграмму с соболезнованиями. В мэрии Казани также выразили слова поддержки и сочувствия.
Глава региона сообщал, что состояние пострадавших после стрельбы в школе Ижевска оценивается как среднее и тяжелое.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым