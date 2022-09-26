Рустам Минниханов выразил соболезнования главе Удмуртии в связи с трагедией в школе Ижевска

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования главе Удмуртии Александру Бречалову в связи с трагедией в школе Ижевска.

— Особенно тяжело осознавать, что в результате безжалостного и жестокого нападения оборвалась жизнь детей — это большое горе, которое острой болью отозвалось в сердцах всех татарстанцев. От имени жителей республики, от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших, — говорится в правительственной телеграмме.

Рустам Минниханов попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, передает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: vk.com/scl88_izh (школа №88 Ижевска)

Трагедия в школе №88 в Ижевске произошла сегодня утром. 34-летний Артем Казанцев ворвался в здание и устроил стрельбу, после чего покончил с собой. По словам Александра Бречалова, в результате инцидента 13 человек погибли, 23 были ранены. Известно, что напавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере.



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Татьяна Леухина