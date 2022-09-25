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«Ак Барс» обыграл «Трактор»

19:37, 25.09.2022
«Ак Барс» обыграл «Трактор»
Фото: кадр трансляции

Казанский «Ак Барс» победил челябинскую команду «Трактор» со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

У казанцев отличились Кирилл Панюков (3-я минута), Вячеслав Войнов (43) и Станислав Галиев (47). У «Трактора» шайбы забили Артем Блажиевский (33) и Сергей Телегин (37).

«Ак Барс» занял третью строку в таблице Восточной конференции, «Трактор» — восьмую.

Сегодня «Ак Барс» объявил состав на домашний поединок с челябинским «Трактором».

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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