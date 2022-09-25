«Ак Барс» объявил состав на домашний матч с «Трактором». Воронков в первом звене
Казанский «Ак Барс» объявил состав на домашний поединок с челябинским «Трактором».
Первую тройку нападения неожиданно составили Дмитрий Воронков, Вадим Шипачев и Кирилл Петров. В этом сочетании хоккеисты сыграют впервые. Динар Хафизуллин и Вячеслав Войнов составили пару защитников.
Нападающие второго звена — Станислав Галиев, Кирилл Семенов, Александр Радулов. А Тимур Билялов займет место в воротах в качестве первого вратаря.
Напомним, матч стартует в 17:00 по московскому времени на льду «Татнефть Арены».СпортХоккей Татарстан
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