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В ЕС предложили запретить экспорт смартфонов и радаров в Россию

18:27, 25.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В ЕС предложили запретить экспорт смартфонов и радаров в Россию
Фото: pixabay.com

Новый пакет санкций ЕС может предусматривать запрет на экспорт высокотехнологичных товаров, сообщает «Интерфакс» на EUobserver.

Речь идет о смартфонах, радиолокационной аппаратуре и лазерном оборудовании. Кроме того, авторы инициативы предлагают запретить оказание IT-услуг российским клиентам, а еще использование в странах ЕС продукции Kaspersky Lab.

Инициаторы желают запрета финансирования Россией зарегистрированных в ЕС лоббистских фирм, негосударственных организаций и аналитических центров.

В пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что новый пакет санкций Евросоюза может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности. Пакет санкций будет включать положения по введению ограничения цен на российскую нефть и меры, направленные против российской сферы информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения. В нем также будут дополнительные списки попадающих под рестрикции лиц.

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Маргарита Головатенко
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