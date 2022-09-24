Законопроекты о вхождении территорий ЛДНР в состав России могут внести в ГД 28 сентября

Законопроекты о вхождении освобожденных территорий в состав России могут внести в Госдуму 28 сентября, а уже на следующий день депутаты смогут собраться для их принятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в палате.

В случае положительного исхода референдумов в Госдуму будут внесены международные договоры на ратификацию, а также проект федерального конституционного закона о принятии в России новых субъектов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Луганской Народной Республике прошел второй день референдума, сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко. По ее словам, голосование продолжается и на сегодняшний день в республике открыт 461 участок.

Напомним, референдумы о вхождении в состав России стартовали вчера. Луганская и Донецкая народные республики неоднократно говорили о желании войти в состав России. Их главы — Леонид Пасечник и Денис Пушилин — приняли решение о проведении референдумов по этому вопросу. Они пройдут 23—27 сентября. Вместе с ДНР и ЛНР о планах провести референдум о вхождении в состав России объявили Херсонская и Запорожская области.

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Максим Кокунин