В Татарстане продолжается реализация проектов по охране окружающей среды

Фото: realnoevremya

В Татарстане продолжается реализация программ, направленных на охрану окружающей среды и минимизацию последствий воздействия на экологию. Об этом сообщил на совещании в Доме правительства министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Всего на данную цель направлено 4 крупных федеральных мероприятия. Среди них: «Реконструкция биологических очистных сооружений в г.Казани», «Рекультивация иловых полей», «Рекультивация Самосыровского полигона в Казани», а также программа берегоукрепления Куйбышевского водохранилища в Камском Устье.

Фото: realnoevremya

Ближе всего к завершению программа реконструкции биологических очистных сооружений. Она выполнена на 54%. Меньше всего — программа берегоукрепления Куйбышевского водохранилища в Камском Устье (16%).

Работы по программе «Рекультивация иловых полей» завершены на 24%. В то время как по «Рекультивации Самосыровского полигона в Казани» — на 51%.

Напомним, что вчера в Казани прошло 27-е заседание Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа, на котором присутствовал министр экологии России Александр Козлов. По его словам, проект движется по плану. Необходимые для очищения природы Казани меры выполняются.



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Елизавета Пуншева