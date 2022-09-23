«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Ильей Сафоновым

Нападающий Илья Сафонов продлил контракт с «Ак Барсом». Об этом сообщается на сайте казанского клуба.

Соглашение с 21-летним игроком рассчитано до окончания сезона 2024/25.

Сафонов выступает в системе казанского клуба с 2018 года. За «барсов» форвард провел 106 матчей в чемпионатах КХЛ. В текущем сезоне нападающий провел восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ и забросил одну шайбу.



На прошлой неделе защитник Никита Евсеев подписал новый двусторонний контракт с «Ак Барсом». Соглашение с 18-летним игроком рассчитано до конца сезона 2024/25.



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Татьяна Леухина