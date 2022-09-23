Россия презентует США новейшую ракету «Сармат» до февраля 2024 года

Фото: кадр видео Минобороны России с испытаний «Сармата»

Россия покажет американской инспекционной группе новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» до февраля 2024 года. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

На предприятии «Красмаш» планируется провести «тренировку и проведение процедуры показа МБР РС-28 американской инспекционной группе». Ей продемонстрируют ракету в сборе без головной части, ее первую ступень и транспортно-пусковой контейнер. Планируется изготовление 20 цветных фотографий.

Фото: скриншот видео Минобороны России (архив)

Основание для показа — Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США.

В июне президент России Владимир Путин сообщил, что тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» должна встать «на боевое дежурство» уже в конце 2022 года.



В апреле 2021 года в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявлял, что первый полк, укомплектованный ракетами «Сармат», заступит на боевое дежурство в 2024 году. По его словам, к этому времени доля современной техники в войсках России достигнет 76%.

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Татьяна Леухина