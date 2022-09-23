Россия презентует США новейшую ракету «Сармат» до февраля 2024 года
Россия покажет американской инспекционной группе новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» до февраля 2024 года. Тендер опубликован на сайте госзакупок.
На предприятии «Красмаш» планируется провести «тренировку и проведение процедуры показа МБР РС-28 американской инспекционной группе». Ей продемонстрируют ракету в сборе без головной части, ее первую ступень и транспортно-пусковой контейнер. Планируется изготовление 20 цветных фотографий.
Основание для показа — Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США.
В июне президент России Владимир Путин сообщил, что тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» должна встать «на боевое дежурство» уже в конце 2022 года.
В апреле 2021 года в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявлял, что первый полк, укомплектованный ракетами «Сармат», заступит на боевое дежурство в 2024 году. По его словам, к этому времени доля современной техники в войсках России достигнет 76%.
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