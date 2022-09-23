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Финляндия запретит въезд и транзит россиянам по шенгенской визе

19:59, 23.09.2022
Финляндия запретит въезд и транзит россиянам по шенгенской визе
Фото: pxhere.com

Финляндия вслед за странами Прибалтики и Польшей запретит транзит россиян с шенгенскими визами, в том числе полученными в других странах. Об этом заявил глава МИД страны Пекка Хаависто.

Теперь въехать в Финляндию россияне смогут только по семейным обстоятельствам, для учебы, работы или в случае владения недвижимостью (если она находится в совместной собственности), сообщает местное издание Iltalehti.

Фото: wikimedia.org (Хельсинки)

Хаависто подчеркнул, что отказ от прохождения военной службы не является достаточным основанием для подачи заявления о предоставлении убежища в Финляндии.

На этой неделе МИД страны предложил Евросоюзу включить туристические визы в сферу санкций ЕС. Финляндия попросила рекомендацию, по которой страны Шенгенского соглашения, препятствуя въезду граждан России на своей границе, одновременно либо признавали визу недействительной, либо аннулировали визу.

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Татьяна Леухина
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