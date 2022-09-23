Финляндия запретит въезд и транзит россиянам по шенгенской визе
Финляндия вслед за странами Прибалтики и Польшей запретит транзит россиян с шенгенскими визами, в том числе полученными в других странах. Об этом заявил глава МИД страны Пекка Хаависто.
Теперь въехать в Финляндию россияне смогут только по семейным обстоятельствам, для учебы, работы или в случае владения недвижимостью (если она находится в совместной собственности), сообщает местное издание Iltalehti.
Хаависто подчеркнул, что отказ от прохождения военной службы не является достаточным основанием для подачи заявления о предоставлении убежища в Финляндии.
На этой неделе МИД страны предложил Евросоюзу включить туристические визы в сферу санкций ЕС. Финляндия попросила рекомендацию, по которой страны Шенгенского соглашения, препятствуя въезду граждан России на своей границе, одновременно либо признавали визу недействительной, либо аннулировали визу.
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