Финляндия запретит въезд и транзит россиянам по шенгенской визе

Финляндия вслед за странами Прибалтики и Польшей запретит транзит россиян с шенгенскими визами, в том числе полученными в других странах. Об этом заявил глава МИД страны Пекка Хаависто.



Теперь въехать в Финляндию россияне смогут только по семейным обстоятельствам, для учебы, работы или в случае владения недвижимостью (если она находится в совместной собственности), сообщает местное издание Iltalehti.

Фото: wikimedia.org (Хельсинки)

Хаависто подчеркнул, что отказ от прохождения военной службы не является достаточным основанием для подачи заявления о предоставлении убежища в Финляндии.



На этой неделе МИД страны предложил Евросоюзу включить туристические визы в сферу санкций ЕС. Финляндия попросила рекомендацию, по которой страны Шенгенского соглашения, препятствуя въезду граждан России на своей границе, одновременно либо признавали визу недействительной, либо аннулировали визу.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина