В Минцифры России разъяснили, что делать сотрудникам СМИ, получившим повестку

Минцифры России разъяснило, какие документы сотруднику СМИ необходимо взять в военкомат. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Сотруднику СМИ необходимо предоставить в военкомат оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем; диплом о получении профессионального высшего образования; оригинал подтверждения Минцифры о том, что организация является системообразующей в сфере информации и связи или ее взаимозависимым лицом, являющимся учредителем и/или редакцией и/или издателем средства массовой информации и/или вещателем телеканала, радиоканала, или копию подтверждения, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также нужно взять с собой справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом, о том, что сотрудник задействован в обеспечении производства и распространения информационной продукции, и копию выписки из реестра зарегистрированных СМИ, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом, о регистрации СМИ, в обеспечении производства и/или распространения которого участвует сотрудник.

Сегодня в Минцифры России уточнили, что отсрочку от частичной мобилизации получат специалисты, работающие в аккредитованных ИТ-компаниях, операторах связи и медиа.



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Татьяна Леухина