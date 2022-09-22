Материнский капитал с 1 февраля 2023 года планируют проиндексировать на 12,4%

Материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4% с 1 февраля 2023 года. Это следует из материалов к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Его размер составит 589,5 тысяч рублей на первого ребенка и 779 тысяч рублей на второго. Доплата на второго составит 189,5 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com

Сегодня в Минтруда России сообщили, что семьи с низкими доходами смогут направлять материнский капитал на выплату на ребенка вне зависимости от очередности рождения. Сейчас направить его можно только на второго ребенка.



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Татьяна Леухина