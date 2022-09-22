Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты на программы подготовки специалистов среднего звена

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты на реализацию программ подготовки специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных организациях республики на 2023 год. Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Самые высокий норматив затрат по основной образовательной программе в городской местности предусмотрен на специальность «искусство эстрады» — 392 670 рублей на одного обучающегося в год. Минимальная сумма — 62 796 рублей — установлена для «почтовой связи». Для «парикмахерского искусства», «стилистики и искусства визажа», «флористики» и «прикладной эстетики», «кинологии», «охотоведения и звероводства», «ветеринарии» и зоотехнии» предусмотрено 63 348 рублей.

Скриншот из постановления Кабмина Татарстана

В сельской местности самый высокий норматив затрат по основной образовательной программе предусмотрен также на специальность «искусство эстрады» — 415 132 рубля на одного обучающегося в год. Самый небольшой показатель — 74 766 рублей — установлен для «почтовой связи».

Также в этом месяце Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты и объемы госуслуги по реализации программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в профессиональных образовательных организациях республики на 2023/2024 учебный год.



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Татьяна Демина