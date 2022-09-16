Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты по реализации программ подготовки по рабочим профессиям

Фото: Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты и объемы госуслуги по реализации программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в профессиональных образовательных организациях республики на 2023/2024 учебный год. Постановление, подписанное премьер-министром региона Алексеем Песошиным, вступит в силу с начала следующего года.

Так, например, нормативная затрата на три месяца обучения на монтажника наружных трубопроводов в городской местности составит 18 107 рублей. В сельской местности она оказалась выше — 19 168 рублей.

Самое дорогое обучение в городской местности на станочника широкого профиля — 21 848 рублей. Наименьшая сумма нормативных затрат — на слесаря по ремонту автомобилей — 4 047 рублей.

В сельской местности самая высокая нормативная затрата также предусмотрена на обучение станочника широкого профиля — 23 112 рублей. Наименьшая сумма, как и в городской местности, предусмотрена на подготовку слесаря по ремонту машин — 4 259 рублей.

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В списке также фигурируют такие профессии, как наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, оператор технологических установок, повар, приборист, рихтовщик кузовов, слесарь-ремонтник, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, а также сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом.

Кабинет министров Татарстана также утвердил затраты вузов на организацию программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры на 2023 год. Они вступят в силу с 1 января.



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Татьяна Демина