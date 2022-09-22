В Казани откроется выставка известного турецкого художника Ялчына Гёкчебага

Фото: Генеральное Консульство Турции в Казани

Генеральное консульство Турции в Казани и Государственный музей изобразительных искусств РТ организовали в городе выставку работ известного турецкого художника Ялчына Гёкчебага. Она откроется сегодня и будет доступна до 30 октября.

В России работы Ялчына Гёкчебага представят впервые. Выставка под названием «И длится прошлое...» откроется в национальной художественной галерее «Хазинэ» в казанском Кремле.

— Мое путешествие в живопись длится 64 года. Написал около 3 500—4 000 картин маслом на холсте. А это значит, 3 500 частичек меня радуют кого-то в домах и музеях, — рассказывает Ялчын Гёкчебаг.

Фото: Генеральное Консульство Турции в Казани

На сегодняшний день художник провел порядка 70 выставок, из них 17 — за границей, в том числе в Лондоне, Скопье, Париже, Омане, Дамаске, Эйндховене. С 1990 года он преподает на факультете изобразительного искусства Ближневосточного технического университета. Его произведения есть в коллекциях Министерства иностранных дел Турции.

В Галерее современного искусства Музея ИЗО РТ открылась выставка «Эстетика бриколажа. Безымянное искусство». Она рассказывает о культуре повседневности, которую составляют предметы, созданные из подручных средств. Как она выглядит — в фоторепортаже «Реального времени».

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Татьяна Демина