Красота подручными средствами: «Эстетика бриколажа» в музее ИЗО РТ

В Галерее современного искусства Музея ИЗО РТ открылась выставка «Эстетика бриколажа. Безымянное искусство». Она рассказывает о культуре повседневности, которую составляют предметы, созданные из подручных средств. Первая часть выставки — это коллекция «необычных вещей» Александра Петлюры. Петлюра создает различные комбинации с найденными предметами, будь то дембельский китель или персонаж мультфильма из пробок от бутылок. Владимир Архипов, второй художник проекта, показывает авторский рэдимейд: то есть превращает бытовые предметы в произведения художественного смысла. Третий раздел экспозиции представляют работы победителей фотоконкурса «Русское маргинальное».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым