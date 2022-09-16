Красота подручными средствами: «Эстетика бриколажа» в музее ИЗО РТ

20:17, 16.09.2022 23
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Галерее современного искусства Музея ИЗО РТ открылась выставка «Эстетика бриколажа. Безымянное искусство». Она рассказывает о культуре повседневности, которую составляют предметы, созданные из подручных средств. Первая часть выставки — это коллекция «необычных вещей» Александра Петлюры. Петлюра создает различные комбинации с найденными предметами, будь то дембельский китель или персонаж мультфильма из пробок от бутылок. Владимир Архипов, второй художник проекта, показывает авторский рэдимейд: то есть превращает бытовые предметы в произведения художественного смысла. Третий раздел экспозиции представляют работы победителей фотоконкурса «Русское маргинальное».


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