В Казани пройдет XIX Международный банковский форум «Банки России — XXI век»

Ассоциация банков России проведет XIX Международный банковский форум «Банки России — XXI век» в Казани 21—24 сентября, сказано в анонсе на сайте ассоциации.



Форум пройдет в отеле Kazan Palace by TASIGO в Вахитовском районе, ул. Калинина, д.3в.

На пленарных сессиях и круглых столах форума традиционно выступят руководители Банка России, федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, топ-менеджеры банков, а еще представители международных финансовых организаций.

Предполагается, с докладом на форуме выступят председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, зампред ЦБ Ольга Полякова, председатель Ассоциации банков России Георгий Лунтовский, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков, зампред Совфеда Николай Журавлев.

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Маргарита Головатенко