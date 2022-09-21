Прокуратура Нижнекамска проверит информацию об инциденте в детском саду, где воспитательница ударила ребенка

Фото: прокуратура Татарстана

Нижнекамская городская прокуратура проверяет информацию об инциденте в детском саду в Камских Полянах, где воспитательница якобы ударила ребенка, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



О произошедшем сообщили в социальных сетях — в Сети распространилось видео, на кадрах которого воспитательница несколько раз ударила по лицу воспитанницу.

Как сообщает telegram-канал Mash Iptash, воспитательницу уже отстранили от работы. Сама работница детского сада свое поведение объяснить не смогла.



Фото: pixabay.com

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Маргарита Головатенко