На «Гастрофесте на Лебяжьем» установят рекорд по приготовлению кыстыбый
В лесопарке «Лебяжье» 24 сентября пройдет гастрофест, вот уже второй за этот год. Он станет своеобразным праздником урожая и приурочен будет к завершению летнего сезона. Напомним, первый «Гастрофест на Лебяжьем» состоялся в июне и посетили его более 18 тысяч казанцев.
На осенний гастрофест вновь соберутся все, кто работает в ресторанном бизнесе, занят в развлекательной индустрии и изготавливает качественную, вкусную и экологичную продукцию. Фермеры из Татарстана, представители малого и среднего бизнеса продемонстрируют свои продукты на ярмарке. Кстати, здесь можно будет купить не только вкусные сувениры с фестиваля, но и предметы интерьера и декоративно-прикладного творчества.
На фудкорте будут работать 42 резидента. Они предложат гостям фестиваля блюда национальной, европейской, паназиатской кухни. Здесь понравится и любителям бургеров, и поклонникам авторских сложных блюд. Гильдия шеф-поваров готовит интересные мастер-классы, принять участие в которых приглашаются все желающие.
Планируется, что на фестивале будет установлен рекорд по приготовлению кыстыбый, а профессиональные повара сразятся в «Битве шефов». Им предстоит изготовить уникальные яства из ингредиентов, предоставленных татарстанскими производителями. Отдельная детская площадка встретит маленьких гостей спортивными и творческими активностями.
До места проведения фестиваля можно будет доехать на городских автобусах №36, 36а, 46, 71, 116. Для автомобилистов приготовлены парковочные места. От остановки «Ремплер» будут курсировать шаттлы, а от остановки «Лебяжье» до Майдана можно будет дойти по специально установленным указателям.
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