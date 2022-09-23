На «Гастрофесте на Лебяжьем» установят рекорд по приготовлению кыстыбый

Фото: предоставлено ООО «Вива»

В лесопарке «Лебяжье» 24 сентября пройдет гастрофест, вот уже второй за этот год. Он станет своеобразным праздником урожая и приурочен будет к завершению летнего сезона. Напомним, первый «Гастрофест на Лебяжьем» состоялся в июне и посетили его более 18 тысяч казанцев.



На осенний гастрофест вновь соберутся все, кто работает в ресторанном бизнесе, занят в развлекательной индустрии и изготавливает качественную, вкусную и экологичную продукцию. Фермеры из Татарстана, представители малого и среднего бизнеса продемонстрируют свои продукты на ярмарке. Кстати, здесь можно будет купить не только вкусные сувениры с фестиваля, но и предметы интерьера и декоративно-прикладного творчества.



На фудкорте будут работать 42 резидента. Они предложат гостям фестиваля блюда национальной, европейской, паназиатской кухни. Здесь понравится и любителям бургеров, и поклонникам авторских сложных блюд. Гильдия шеф-поваров готовит интересные мастер-классы, принять участие в которых приглашаются все желающие.



Фото предоставлено ООО «Вива»

Планируется, что на фестивале будет установлен рекорд по приготовлению кыстыбый, а профессиональные повара сразятся в «Битве шефов». Им предстоит изготовить уникальные яства из ингредиентов, предоставленных татарстанскими производителями. Отдельная детская площадка встретит маленьких гостей спортивными и творческими активностями.



До места проведения фестиваля можно будет доехать на городских автобусах №36, 36а, 46, 71, 116. Для автомобилистов приготовлены парковочные места. От остановки «Ремплер» будут курсировать шаттлы, а от остановки «Лебяжье» до Майдана можно будет дойти по специально установленным указателям.

Генеральный партнер осеннего гастрофестиваля — EXEED ЦЕНТР РРТ, официальный дилер автомобилей EXEED в Казани. В дилерском центре, расположенном по адресу. г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 54 б, вы сможете ближе познакомиться с автомобилями премиального бренда EXEED, пройти тест-драйв всего модельного ряда. На автомобили действует рассрочка* на 3 года и выгодные программы обмена. Добро пожаловать в EXEED ЦЕНТР РРТ!

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