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Синоптики предупредили татарстанцев о тумане ночью и утром в четверг

15:59, 21.09.2022
Синоптики предупредили татарстанцев о тумане ночью и утром в четверг
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Синоптики предупредили татарстанцев о неблагоприятных погодных условиях 22 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Ночью и утром в четверг на территории республики местами ожидается туман.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Местами завтра прогнозируется небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Ночью похолодает до +8..+13°С, днем ожидается до +17..+22, на востоке РТ до +26°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу сохранится умеренно теплая погода, местами с небольшим дождем. Температурный фон ночью составит +7—12°С, днем 23 сентября — +14—19 градусов, 24 сентября — +16—21°С.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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