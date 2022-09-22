В Татарстане выросла смертность от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане за январь — август 2022 года зарегистрировано 156 случаев смерти от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией. Это на 8,1% больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года.

Показатель смертности от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией составил 4,0 на 100 тыс. населения. По итогам января — августа 2021 года он оценивался в 3,7 на 100 тысяч человек, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Фото: Ринат Назметдинов

За январь — август 2022 года в Татарстане зафиксировали 429 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

За январь — август 2022 года в Татарстане зафиксировали 429 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

В структуре алкогольных отравлений преобладают отравления этанолом — 74%. На метанол пришлось 6,2% случаев.



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Татьяна Демина