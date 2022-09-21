С начала года Банк ЗЕНИТ выдал рекордный объем потребкредитов

В августе 2022 года Банк ЗЕНИТ выдал потребительских кредитов на сумму порядка 1 млрд рублей. Это на 44% больше показателей аналогичного периода прошлого года и максимальный результат с начала текущего года. Чаще всего клиенты брали кредиты в Москве, Татарстане и Липецкой области.



«В августе Банк ЗЕНИТ выдал клиентам максимальную сумму потребительских кредитов, что говорит о восстановлении их активности на финансовом рынке. Такой результат был достигнут за счет снижения процентных ставок и улучшения условий по программам. Ожидаем, что данный тренд сохранится до конца текущего года», — отметила заместитель председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.



По программе «Наличные на любые цели» действует ставка от 5,5% годовых. Максимальная сумма кредита составляет 5 млн рублей, срок — 7 лет. Также клиенты Банка ЗЕНИТ могут воспользоваться услугой «Льготный платеж», которая позволяет получить отсрочку платежа основного долга на первые 3 месяца. По истечении данного периода заемщик продолжит вносить стандартные ежемесячные платежи по кредиту.



Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте банка. Подать заявку можно любым удобным способом: в офисе Банка ЗЕНИТ, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или через специальную форму на сайте кредитной организации.



ПАО Банк ЗЕНИТ

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