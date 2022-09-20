Прокуратура Казани начала проверку после ДТП, в котором пострадала девочка-подросток

Информацию о неисправном светофоре передали в прокуратуру Казани для организации проверки соблюдения требований безопасности дорожного движения. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Напомним, в минувшее воскресенье на перекрестке улиц Гагарина и Восход в Казани 14-летняя девочка попала под колеса внедорожника Chevrolet. Причиной ДТП стал неисправный светофор. Девочка переходила дорогу, когда водителям горел зеленый. Светофор для пешеходов был неисправен.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в Пестречинском районе Татарстана водитель внедорожника сбил насмерть супружескую пару. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



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Татьяна Леухина