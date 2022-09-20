В Казани из-за неисправного светофора произошло ДТП, в котором пострадала 14-летняя девочка

Фото: кадр видео / ТНВ

В минувшее воскресенье на перекрестке улиц Гагарина и Восход в Казани 14-летняя девочка попала под колеса внедорожника Chevrolet — причиной ДТП стал неисправный светофор, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Девочка начала переходить дорогу, когда водителям горел зеленый. Как выяснилось, светофор для пешеходов не работал из-за неисправности.

Водитель за рулем Chevrolet сделал все возможное, чтобы минимизировать ущерб девочке. Она получила несколько ушибов. Медики обследовали ее, после чего отпустили домой.

В сентябре в казанском жилом комплексе «Изумрудный город» водитель внедорожника устроил ДТП на детской площадке. Автомобилист задним ходом протаранил припаркованную машину, а после этого, разогнавшись, снес металлическое ограждение.



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Маргарита Головатенко