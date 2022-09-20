Ак Барс Банк приглашает посетить секцию «Экосистема финтех» форума Kazan Digital Week

Ак Барс Банк выступает официальным партнером Международного форума Kazan Digital Week (18+) — 2022, который пройдет с 21 по 24 сентября на территории выставочного центра «Казань Экспо». Также банк организует секцию «Экосистема финтех», принять участие в которой можно офлайн и онлайн. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке.

На секции «Экосистема финтех» выступят более 50 спикеров, в том числе представители Центрального Банка России, Ассоциации Финтех, Национальной системы платежных карт, банковского сообщества, рейтинговых агентств и международных компаний.

Секция объединит в себе восемь направлений:

Цифровой рубль и цифровые финансовые активы — на пути к экономике токенов. Ее участники обсудят будущее цифрового рубля, DeFi, бизнес-кейсы применения ЦФА, регулирование криптовалют в России и другие тренды.

Новые платежные технологии. Эксперты рассмотрят вопросы, связанные с развитием в России мобильных платежных сервисов, перспективами развития электронных кошельков, СБП и QR-кодов.

Цифровые платформы как инструмент трансформации бизнеса. Планируется обсудить трансформацию бизнес-процессов с упором на цифровизацию.

Исследования клиентского опыта: целеполагание и клиентоцентричность. Участники обсудят кейсы в области современных инструментов исследования клиентского опыта.

Новая реальность в ESG: влияние на бизнес и регуляторику. Ключевые вопросы этой сессии — актуальность ESG-повестки и особенности внедрения практик в области устойчивого развития.

Кибербезопасность. Планируется разобрать ее принципы в финансовом институте, угрозы и методы их предотвращения.

Enterprise Agility: масштабирование Agile на всю организацию. Российские эксперты поделятся опытом применения Agile и инструментами для повышения эффективности бизнеса.

Завершит программу обсуждение облачных технологий в финтехе, в том числе применение облачных и распределенных вычислений, а также опыт банков и финтех-корпораций по переходу на облачный формат.

Кроме того, на выставке форума банк представит новые решения в области клиентского сервиса, а также эквайринга.

Напомним, Международный форум Kazan Digital Week ориентирован на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Мероприятие проводят правительство Татарстана и Минцифры республики под эгидой правительства России. Среди других партнеров форума — «Таттелеком», «Лаборатория Касперского», HeadHunter и другие.

ПАО «Ак Барс» Банк

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