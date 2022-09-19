Прием туроператоров, журналистов и блогеров в Татарстане обойдется 900 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Услуги по приему туроператоров, журналистов и блогеров в Татарстане для нужд Госкомитета республики по туризму в ходе закупки подешевели на 10,5%. Победитель аукциона предложил 899 255 рублей при начальной цене в 1 миллиона рублей, выяснило «Реальное время».

Кто стал победителям тендера, пока не указано. Всего на право заключить контракт с Госкомитетом Татарстана по туризму претендовали два кандидата.

Гости посетят Елабугу. Для них подготовят не менее трех обзорных экскурсий, продолжительность каждой из них не менее восьми часов. Они посетят Мемориальный дом-музей Ивана Шишкина, Мемориальный комплекс Марины Цветаевой, Музей-усадьбу Надежды Дуровой, Музей уездной медицины им. Владимира Бехтерева, Музей истории города, а также Музей современного этноискусства.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Победителю предстоит разместить гостей региона в четырехзвездочной гостинице, расположенной в историческом центре. Жить они будут в стандартных одноместных номерах. В стоимость проживания включен завтрак. На эти цели заказчиком отводилась половина начальной цены контракта — 517,5 миллиона рублей.

Также победитель должен обеспечить туроператоров, журналистов и блогеров, которые приедут в Татарстан, питанием в кафе и ресторанах. Обед должен включать первое блюдо, второе блюдо из мяса или рыбы, гарнир, салат, хлебобулочные изделия, чай и кофе, а также татарскую национальную выпечку.

В планах также национальный кофе-брейк с казылыком. В качестве сувенира гостям вручат чак-чак в презентационной упаковке.

В прошлом году начальная цена контракта составила 2,2 миллиона рублей. Одной из целей приема было повышение конкурентоспособности туристского комплекса Татарстана на российском и международном туристских рынках. Подробности — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина