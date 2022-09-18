Путин обсудил с президентами Киргизии и Таджикистана ситуацию на границе стран
Президент России Владимир Путин обсудил с главами Киргизии и Таджикистана обстановку на границе между двумя странами. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ходе телефонных разговоров Путин призвал Киргизию и Таджикистан не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к урегулированию ситуации исключительно мирными средствами.
«С обеих сторон подчеркнута важность скорейшего урегулирования кризисной ситуации между Кыргызстаном и Таджикистаном исключительно мирным дипломатическим путем».
Глава передовой группы миссии ОДКБ в Армении генерал-полковник Анатолий Сидоров ранее заявил, что ОДКБ «пока не достает шашку из ножен» и старается урегулировать обострение напряженности на границах между Арменией и Азербайджаном, а также Киргизией и Таджикистаном мирным путем.
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