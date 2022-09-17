В столице Татарстана прошел первый день фестиваля «Вкусная Казань» — видео

Фото: скриншот «Новости Татарстана» телеканала ТНВ

Сегодня в Казани прошел первый день фестиваля «Вкусная Казань». Жители и гости города могли продегустировать блюда и поучаствовать в мастер-классах, рассказывают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В этом году площадка фестиваля представляет собой небольшой гастрономический город с районами из разных кухонь. Фермерское мясо, ягоды, молоко, халва, плов и шашлыки — угостить гостей фестиваля собрались десятки рестораторов и предпринимателей не только из республики, но и из других городов России, и даже их других стран.

Как отметили на открытии, 30% пришедших на фестиваль — это туристы. Мероприятие продолжится и завтра с 12.00 до 20.00. Год назад гости фестиваля в Казани съели за два дня более 10 тонн угощений.

Напомним, на площадке фестиваля развернуто несколько тематических зон — «Молочная улица» («Сөт урамы»), «Сырный переулок» («Сыр тыкрыгы»), «Мясная площадь» («Ит мәйданы»), «Сладкий проспект» («Татлы проспект»), «ПП район» («Дөрес туклану районы»). На каждой площадке посетители смогут продегустировать блюда, поучаствовать в гастрономическом квесте и узнать лучшие рецепты и секреты приготовления блюд от шеф-поваров Казани.

Свою продукцию посетителям фестиваля представят 50 заведений общепита.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин