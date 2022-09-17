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В Нижегородской области обрушился мост через реку Ургу

17:52, 17.09.2022
В Нижегородской области обрушился мост через реку Ургу
Фото: spasskoe.omsu-nnov.ru

В Нижегородской области обрушился автомобильный мост через реку Ургу, соединяющий Спасский и Воротынский районы, сообщает RT.

Уточняется, что в настоящий момент движение по нему закрыто. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет, причины ЧП выясняются.

Фото: pxhere.com

Напомним, в мае в Курской области частично обрушились конструкции железнодорожного моста.

Обрушение произошло в 11.20, на 67-м км железной дороги Суджа — Сосновый Бор. На месте работают спецслужбы. Причины ЧП устанавливаются. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов, рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

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Максим Кокунин
ПроисшествияОбществоИнфраструктура

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