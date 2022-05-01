В Курской области частично обрушился железнодорожный мост
В Курской области частично обрушились конструкции железнодорожного моста. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем telegram-канале.
Обрушение произошло в 11:20, на 67-м км железной дороги Суджа — Сосновый Бор. На месте работают спецслужбы. Причины ЧП устанавливаются. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов, уточнил Старовойт.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Вчера пункт пропуска Крупец в Рыльском районе Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Ответным огнем пограничников и военных огневую точку удалось быстро подавить. Жертв, пострадавших и разрушений нет. 27 апреля в 2:45 в Курской области сработала система ПВО. Жертв и разрушений не было.
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