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В Курской области частично обрушился железнодорожный мост

13:59, 01.05.2022 2
В Курской области частично обрушился железнодорожный мост
Фото: wikipedia.org

В Курской области частично обрушились конструкции железнодорожного моста. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем telegram-канале.

Обрушение произошло в 11:20, на 67-м км железной дороги Суджа — Сосновый Бор. На месте работают спецслужбы. Причины ЧП устанавливаются. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов, уточнил Старовойт.

Фото: pixabay.com

Пострадавших в результате инцидента нет.

Вчера пункт пропуска Крупец в Рыльском районе Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Ответным огнем пограничников и военных огневую точку удалось быстро подавить. Жертв, пострадавших и разрушений нет. 27 апреля в 2:45 в Курской области сработала система ПВО. Жертв и разрушений не было.

Татьяна Леухина
Происшествия

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:03
    Ладно никто не пострадал, просто повезло
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  • Анонимно 15:10
    Меньше спать в хомуте надо и исполнять регламент работ по эксплуатации за безопасность вообще молчу слов нет куда кто смотрит? и будет вам счастье
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