В Татарстане по нацпроекту ремонтируют дорогу Столбище — Атабаево

В Татарстане по проекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют автомобильную дорогу Столбище — Атабаево, на промежутке от км 1 до км 1,3 в Лаишевском районе республики.



На объекте разобрали асфальтобетонное покрытие, завершили работы по устройству насыпи земляного полотна, подстилающего слоя из песка, основания из ЩПС С-4 и слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А32ОТ.

Сейчас выполняется нижний слой асфальтобетонного покрытия из асфальтобетонной смеси А32НТ. В дальнейшем предстоит устроить верхний слой покрытия из ЩМА-16 на площади 7 896 кв. м и обустройство обочин ЩПС С-4. На данном участке предстоит установить 46 дорожных знаков и нанести дорожную разметку.

Фото: tatarstan.ru

К реконструкции участка автомобильной дороги Столбище — Атабаево в месте примыкания дороги аэропорт «Казань» — Столбище приступили в начале июня.



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Маргарита Головатенко