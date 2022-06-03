В Татарстане началась реконструкция участка автодороги Столбище — Атабаево в рамках нацпроекта

В Лаишевском районе Татарстана в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приступили к реконструкции участка автомобильной дороги Столбище — Атабаево в месте примыкания дороги аэропорт «Казань» — Столбище. Об этом сообщила пресс-служба Миндортранса республики.

Его протяженность составляет 543 м. На участке выполнят транспортную развязку по типу «кольцо», и это увеличит пропускную способность примыкания и безопасность дорожного движения.

В настоящее время дорожные службы выполняют работы по снятию растительного слоя грунта с откосов насыпи существующего земляного полотна и демонтаж труб. Также здесь займутся разборкой существующего асфальта, устройством насыпи земляного полотна, подстилающего слоя из песка, покрытием нижнего слоя из асфальтобетонной смеси А32НТ, верхнего слоя из ЩМА-16 и укреплением обочин. Кроме того, предусмотрена установка 46 дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале Главтатдортранс объявил тендер на реконструкцию участка автомобильной дороги Столбище — Атабаево. На эти цели предусмотрели 93 млн рублей из бюджета Татарстана.

Дарья Акимова