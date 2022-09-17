«Электронное здравоохранение» Татарстана модернизируют почти за 86 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

Государственную информационную систему «Электронное здравоохранение Республики Татарстан» модернизируют за 85,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Целью системы является поддержка принятия управленческих решений по вопросам развития здравоохранения в Татарстане. В том числе анализ данных показателей здоровья населения, сравнительный анализ деятельности медицинских учреждений, управление потоком пациентов, ведение электронных медицинских карт.

Фото: realnoevremya.ru

«Электронное здравоохранение» имеет несколько подсистем и модулей. Исполнитель обязуется обновить или разработать с нуля некоторые из них. Задачами в рамках модернизации системы являются: разработка модуля «Платные медицинские услуги», интеграция с федеральными сервисами «Регистр вакцинированных от COVID-19» и «Федеральный регистр больных COVID-19», развитие подсистемы «Интегрированная электронная медицинская карта», разработка сервиса для участковой службы и другое.

Подрядчик обязуется закончить работу до конца декабря этого года. Гарантийных срок должен составлять 12 месяцев.

Также в Татарстане модернизируют информационную систему «Электронное образование». Начальная цена тендера — 2,61 миллиона рублей.

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Елизавета Пуншева