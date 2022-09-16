Альфа-Банк запустил новую программу лояльности для малого бизнеса — «Деньги сверху»
В Альфа-Банке запустили программу лояльности для предпринимателей, по которой можно получать настоящие деньги, а не только баллы.
Теперь клиенты малого бизнеса могут заработать бонусы за то, что клиенты и так делают каждый день — оплачивают покупки, перечисляют налоги, пополняют счет, пользуются банковской картой, подключают новые сервисы.
Тратить бонусы можно на свое усмотрение: просто снять деньги, оплатить пакет услуг для бизнеса, обменять на технику, поездки на такси, мобильный интернет и на другие цели.
«Мы всегда поддерживаем клиентов и постоянно улучшаем условия. Новая программа лояльности помогает предпринимателям получать бонусы без дополнительных усилий — они могут получить настоящие деньги или тратить бонусы на реально нужные вещи», — прокомментировала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.
Чтобы стать участником, достаточно открыть счет для бизнеса на сайте.
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Справка
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль — $1,6 млрд.
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