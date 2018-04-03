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В Иннополисе успешно протестировали дрон для доставки грузов

15:19, 03.04.2018 1
В Иннополисе успешно протестировали дрон для доставки грузов
Фото: pixabay.com

В Иннополисе протестировали дроны для доставки грузов. За час дрон вместе с грузом преодолел расстояние 38 км и вернулся обратно.

«Сотрудники университета Иннополис в сотрудничестве с компанией ЭНИКС провели испытания беспилотника в условиях ограниченной видимости и отрицательных температур. За час дрон доставил почтовый груз на расстояние 38 км и вернулся обратно. Аппарат двигался со скоростью 65 км/ч на высоте 500 метров», — цитирует сообщение университета ТАСС.

Беспилотник был произведен компанией ЭНИКС. Он способен летать на расстояния около 150 км с предельной скоростью 130 км/ч и на высоте до 4 км.

Напомним, вчера первый беспилотник «Почты России» взлетел с посылкой и разбился о стену дома. Он должен был доставить посылку из Улан-Удэ в поселок Тарбагатай.

Технологии
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 апр
    Фото обманчиво ))) Беспилотник, доставивший груз в Иннополис, САМОЛЁТНОГО типа, он сбросил груз на парашюте и вернулся.
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