В Иннополисе успешно протестировали дрон для доставки грузов

В Иннополисе протестировали дроны для доставки грузов. За час дрон вместе с грузом преодолел расстояние 38 км и вернулся обратно.

«Сотрудники университета Иннополис в сотрудничестве с компанией ЭНИКС провели испытания беспилотника в условиях ограниченной видимости и отрицательных температур. За час дрон доставил почтовый груз на расстояние 38 км и вернулся обратно. Аппарат двигался со скоростью 65 км/ч на высоте 500 метров», — цитирует сообщение университета ТАСС.



Беспилотник был произведен компанией ЭНИКС. Он способен летать на расстояния около 150 км с предельной скоростью 130 км/ч и на высоте до 4 км.

Напомним, вчера первый беспилотник «Почты России» взлетел с посылкой и разбился о стену дома. Он должен был доставить посылку из Улан-Удэ в поселок Тарбагатай.