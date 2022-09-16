В Казани не планируют увеличивать количество мобильных пунктов вакцинации против COVID-19

Фото: Максим Платонов

Увеличивать количество мобильных пунктов вакцинации против COVID-19 в столице Татарстана на сегодняшний день не планируется. Потребности в этом нет, заявил замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, отвечая на вопрос «Реального времени».

На сегодняшний день в Татарстане первый компонент вакцины против COVID-19 получили 2 734 119 человек. Среди лиц старше 60 лет привито 668 952 человека, из которых 490 658 завершили курс вакцинации.



Фото: Максим Платонов

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Татьяна Демина