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В Казани не планируют увеличивать количество мобильных пунктов вакцинации против COVID-19

10:35, 16.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани не планируют увеличивать количество мобильных пунктов вакцинации против COVID-19
Фото: Максим Платонов

Увеличивать количество мобильных пунктов вакцинации против COVID-19 в столице Татарстана на сегодняшний день не планируется. Потребности в этом нет, заявил замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, отвечая на вопрос «Реального времени».

На сегодняшний день в Татарстане первый компонент вакцины против COVID-19 получили 2 734 119 человек. Среди лиц старше 60 лет привито 668 952 человека, из которых 490 658 завершили курс вакцинации.

Фото: Максим Платонов

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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