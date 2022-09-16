В Буинском районе Татарстана отремонтировали мост через реку Карла

В Татарстане отремонтировали мост через реку Карла на 110-м км федеральной дороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск в Буинском районе. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

На мосту протяженностью 108 метров специалисты заменили деформационные швы, восстановили поверхность конусов, пролетного строения, береговых и промежуточных опор. Также заменили перильное ограждение, лестничные сходы и локальные очистные сооружения.

Фото: vtk.rosavtodor.gov.ru

Как уточняет пресс-служба, в этом же дорожно-строительном сезоне планово-предупредительные работы велись и на правом мосту через реку Меша на 848 км трассы М-7 «Волга». На искусственном сооружении отремонтировали ростверк опоры №6.

Фото: vtk.rosavtodor.gov.ru

Напомним, что ранее специалисты ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» на мосту через Свиягу смонтировали стальные элементы усиления весом в 74 тонны. Речь идет о сооружении 1996 года постройки, расположенном на 757-м км трассы М-7.

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Анна Санникова