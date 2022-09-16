В Набережных Челнах из-за проведения чемпионата по велоспорту на три дня перекроют дороги

Фото: Олег Тихонов

В связи с проведением чемпионата Татарстана по велоспорту в Набережных Челнах запланировано трехдневное перекрытие дорог, сообщает пресс-служба мэрии города.

16 сентября с 9.30 до 14.30 по проспекту Московский на участке от проспекта Раиса Беляева до проспекта Автозаводский в направлении к проспекту Автозаводский.

Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

17 сентября с 9.30 до 14.00 по улице Металлургическая на участке от проспекта КАМАЗ до улицы Моторная.

Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

18 сентября с 9.30 до 14.30, по проспекту Хасана Туфана на участке от проспекта Сююмбике до 40 лет Победы в направлении к проспекту КАМАЗ.

Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

Напомним, на время подготовки к проведению «Казанского полумарафона — 2022» 9 октября в Вахитовском и Ново-Савиновском районах ограничат движение по ряду улиц.

С 07.30 до 11.00 по ул.Батурина (по направлению от ул.К.Маркса до Кремлевской набережной, ограничение одного направления движения);

С 07.30 до 11.00 по Кремлевской набережной (по направлению от ул.Батурина до ул.Саид-Галеева, ограничение одного направления движения);

С 07.30 до 11.00 на съезде с Кремлевской дамбы по направлению к Кремлевской набережной (полное ограничение движения);

С 07.30 до 11.00 по Кремлевской дамбе (по направлению от заезда с ул.Батурина до ул.С.Хакима, ограничение 1,5 правой полосы движения).

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Максим Кокунин