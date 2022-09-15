В Татарстане зафиксирован оборот 143 миллионов упаковок лекарств

В Татарстане в системе мониторинга движения лекарственных препаратов зарегистрировано 3,5 тысячи субъектов обращения с ними, а также зафиксирован оборот 143 182 874 упаковок препаратов. Такие цифры озвучила начальник отдела государственного контроля обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения территориального органа Росздравнадзора по РТ Гулназ Сайфуллина.

— На сегодняшний день 3 515 субъектов обращения с лекарственными препаратами всего по республике Татарстан в этой системе активно работают и функционируют. Из них 118 учреждений здравоохранения государственные — это центральные районные больницы, — уточнила она.

Еще 1 713 субъектов обращения с лекарствами — негосударственные организации, в том числе и индивидуальные предприниматели. Это 304 аптечные организации, 1 409 частных медорганизаций. Еще 1 683 субъекта — иные организации с медицинской лицензией, в том числе объекты социальной сферы, спортивные объекты и так далее.

скриншот трансляции

— За время функционирования, то есть с июля 2020 года, по территории Республики Татарстан через систему зафиксирован оборот 143 182 874 упаковок лекарственных препаратов, — добавила Гулназ Сайфуллина.

Она также рассказала, что при мониторинге качества лекарственных препаратов по письмам Росздравнадзора в Татарстане предотвращено обращение порядка 40 тысяч упаковок лекарств. Они изъяты на уровне оптового звена и не доведены до розничной сети.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина