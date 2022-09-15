Кабмин Татарстана утвердил затраты учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта на 2023 год

Фото: Олег Тихонов (архив)

Кабинет министров Татарстана утвердил затраты учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта на 2023 год. Постановление, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным, вступает в силу с 1 января следующего года.

«Молодежный центр Татарстана» 85 304 600 рублей

«Молодежный цент «Идель» 2 427 100 рублей

«Республиканский центр по поддержке творчества и молодежи «Созвездие — Йолдызлык» 75 484 400 рублей

«Молодежный центр «Сэлэт» — 41 035 500 рублей

«Республиканский центр студенческих трудовых отрядов» — 5 968 300 рублей

«Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» — 20 433 100 рублей

«Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» — 27 275 500 рублей

«Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» — 44 005 700 рублей

«Республиканский центр «Черноморец» — 7 929 300 рублей

«Республиканский центр молодежных формирований по охране общетсевнного порядка «Форпост» — 6 076 000 рублей

«Молодежный центр «Волга» — 67 741 100 рублей

«Республиканский молодежный центр «Костер» — 15 016 600 рублей

«Республиканский центр физической культуры и юношеского спорта» — 9 202 200 рублей

«Дворец спорта» — 138 014 100 рублей

«Спортивный комплекс «Маяк» — 29 014 000 рублей

«Центр спортивной подготовки» — 122 369 000 рублей

«Деревня универсиады» — 1 112 900 рублей

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, также сегодня сообщалось, что Кабинет министров утвердил затраты вузов на организацию программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры на 2023 год.



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Максим Кокунин