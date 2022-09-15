Ушел из жизни бывший гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Геннадий Алексеев

Ушел из жизни бывший гендиректор АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» Геннадий Алексеев. Ему был 81 год, сообщает администрация и профсоюзный комитет предприятия.

Отмечается, что свою должность Алексеев занимал с 1996 по 2003 год. Он также удостоен званий почетного судостроителя и заслуженного машиностроителя Татарстана.

Прощание состоится 16 сентября с 10.00 до 11.00 часов в ЦКИНТ имени Горького.

Геннадий Алексеев родился 14 октября 1941 года в Зеленодольске.

Начал трудовую деятельность в 1960 году на заводе им. Серго, работал расточником, техником-конструктором.

В 1969 году закончил Казанский авиационный институт (ныне государственный технический университет) по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».

С 1967 года работал на Зеленодольском предприятий «Эра» инженером-конструктором, начальником специального Конструкторско-технологического отдела, главным технологом, главным инженером, генеральным директором (с 1991 по 1995 годы).

В 1995 году был назначен заместителем председателя Государственного Комитета Татарстана по промышленной политике и управлению государственным имуществом — генеральным директором Департамента промышленности республики.

В апреле 1996 года, он был назначен на должность генерального директора Зеленодольского завода имени А.М. Горького.

— С именем Алексеева связаны многие трудовые достижения завода: освоение новой гражданской продукции — выпуск пассажирских теплоходов на воздушной каверне «Линда»; модернизация теплоходов на подводных крыльях «Метеор»; завершение испытаний и сдача ВМФ России головного ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», называемого специалистами «Кораблем ХХI века», который с февраля 2000 года несет службу в составе Черноморского Флота, — говорится на официальном сайте завода.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин