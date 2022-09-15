Ночью в Набережных Челнах на парковке дома загорелись семь автомобилей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Этой ночью в Набережных Челнах на парковке возле дома №80а (58/24) по Московскому проспекту загорелись семь автомобилей. Два из них сгорели дотла, пять частично повреждены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о происшествии поступило в 02.56. В 03.00 к месту вызова прибыли первые пожарные подразделения. Горели несколько автомобилей:

BMW (полностью);

Chevrolet (полностью);

Hyundai ix35 (капот, крыло, правые двери, крыша);

BMW Х6 (задний бампер, задняя правая дверь);

Mitsubishi Pagero Sport (капот, передний бампер, передние фары);

ВАЗ 2112 (передний бампер, передние фары);

ВАЗ 2114 (задняя левая фара).

В 03.06 пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 11,1 кв.м. Предполагаемая причина пожара — поджог.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Напомним, в марте в Нижнекамске неизвестный поджег автомобиль Opel, припаркованный во дворе жилого дома №1 по проспекту Шинников. Автомобиль в огне увидели жильцы дома. Прибывшие на место пожарные справились с огнем, но к их приезду легковушка уже сгорела.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин