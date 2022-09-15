Ночью в Набережных Челнах на парковке дома загорелись семь автомобилей
Этой ночью в Набережных Челнах на парковке возле дома №80а (58/24) по Московскому проспекту загорелись семь автомобилей. Два из них сгорели дотла, пять частично повреждены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Сообщение о происшествии поступило в 02.56. В 03.00 к месту вызова прибыли первые пожарные подразделения. Горели несколько автомобилей:
- BMW (полностью);
- Chevrolet (полностью);
- Hyundai ix35 (капот, крыло, правые двери, крыша);
- BMW Х6 (задний бампер, задняя правая дверь);
- Mitsubishi Pagero Sport (капот, передний бампер, передние фары);
- ВАЗ 2112 (передний бампер, передние фары);
- ВАЗ 2114 (задняя левая фара).
В 03.06 пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 11,1 кв.м. Предполагаемая причина пожара — поджог.
Напомним, в марте в Нижнекамске неизвестный поджег автомобиль Opel, припаркованный во дворе жилого дома №1 по проспекту Шинников. Автомобиль в огне увидели жильцы дома. Прибывшие на место пожарные справились с огнем, но к их приезду легковушка уже сгорела.
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