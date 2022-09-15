СК ищет свидетелей похищения и попытки убийства женщины в Казани

Следком по Татарстану просит откликнуться очевидцев тяжкого преступления, вмешательство которых 12 апреля 2022 года помогло спастись потерпевшей.



Следствием установлено — 12 апреля с 6.35 до 7.00 в Казани у железнодорожной насыпи между улицами Ботанической и Хади Такташ на автомашине темного цвета с номерными знаками 43-го региона было совершено похищение женщины ее бывшим мужем, также подозреваемого в покушении на ее убийство.

Силовики считают, что умысел мужчины не был доведен до конца, поскольку один из прохожих заметил происходящее и крикнул водителю: «Ты что там делаешь, насилуешь бабу?» Мимо проходили еще двое мужчин. Когда подозреваемый отвлекся на «зрителей», его бывшая жена смогла вырваться и убежать. Предполагаемый преступник также предпочел скрыться.

Свидетелей преступления следователи просят позвонить по номеру: 8 (843)229-22-51.