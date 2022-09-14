В Ереване жители вышли на протест после выступления Пашиняна в парламенте

Жители Еревана вышли на стихийные акции протеста к зданиям правительства и парламента после выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в парламенте. Они пытались сломать ворота перед зданием парламента Армении.

По данным ТАСС, у здания правительства собралось около 1 тыс. человек, у парламента — гораздо больше.

Сегодня Никол Пашинян в ходе выступления в правительстве заявил, что Армения не признает азербайджанскими территории Армении, куда вторглись Вооруженные силы Азербайджана. По его словам, страна готова признать территорию Азербайджана только в границах СССР.

Также премьер-министр Армении сегодня заявлял, что страна потеряла 105 военнослужащих в боях с Азербайджаном. Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных.



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Татьяна Леухина