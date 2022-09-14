В Банке ЗЕНИТ вырос объем автокредитования на 18%

В августе 2022 года Банк ЗЕНИТ предоставил автокредитов на сумму 768 млн рублей, что на 18% превышает результат июля. Популярностью среди клиентов пользовались автомобильные марки Lada, Renault и Hyundai. Чаще брали кредит на подержанные машины, их доля составила 60% в общем объеме выдач.



Ранее Банк ЗЕНИТ повысил максимальный возраст автомобилей, на покупку которых можно оформить кредит, до 23 лет на момент окончания действия кредитного договора. Автокредит выдается на покупку транспортного средства как иностранного, так и отечественного производства.



В Банке ЗЕНИТ действует две программы автокредитования: «Новый автомобиль» — по ставке от 13%* годовых и «Автомобиль с пробегом» — по ставке от 14%*. Кредит можно оформить без первоначального взноса, доступная сумма кредита составляет от 100 тыс. до 10 млн рублей и выдается на срок от 2 до 7 лет с возможностью досрочного погашения.



* Условия действуют для сотрудников стратегических предприятий-партнеров. Для остальных клиентов ставка от 15% годовых на покупку нового автомобиля и от 16% годовых — на транспортное средство с пробегом.

ПАО «Банк Зенит»

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