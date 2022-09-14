Росмолодежь выделит регионам 10 млрд рублей на организацию работы с молодежью — это много или мало?

Росмолодежь запускает программу комплексного развития молодежной политики в российских регионах. На организацию работы с молодежью на местах выделят 10 миллиардов рублей — по 5 миллиардов в 2023 и 2024 годах.

Регионы смогут получить средства на конкурсной основе. Деньги направят на создание системы непрерывного сопровождения и поддержки молодых, развитие инфраструктуры разработку новых форматов, проектов, программ и услуг, применение современных клиентоориентированных и актуальных сервисов, создание контент-центров, а также на повышение уровня компетенций профильных специалистов и эффективности их работы, рассказала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

По ее словам, программа комплексного развития молодежной политики родилась из опыта регионов России, в том числе и Татарстана. Она обратила внимание: в республике, а также в Тульской и Калининградской областях, и в Ямало-Ненецком автономном округе уже используется такой подход и он дает эффект.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Заявки от регионов Росмолодежь принимает до 7 октября. Агентство при отборе будет учитывать комплексный подход, баланс сметы и так далее. Во внимание планируют принимать и системную работу конкурсанта в сфере молодежной политики.

10 миллиардов рублей — это:

$166,5 миллиона , или €164,1 миллиона по курсу ЦБ на сегодня.

, или по курсу ЦБ на сегодня. По 117,6 миллиона рублей на регион — при условии равномерного распределения суммы между 85 субъектами России.

— при условии равномерного распределения суммы между 85 субъектами России. Месячная стипендия 5 479 452 студентов вузов России в следующем году — в 2023-м государственная академическая стипендия составит 1 825 рублей в месяц.

— в 2023-м государственная академическая стипендия составит 1 825 рублей в месяц. Финансирование почти 4 лет реализации молодежной политики Татарстана — в 2021-м из бюджета Минмолодежи республики на нее направили 2,58 миллиарда.

— в 2021-м из бюджета Минмолодежи республики на нее направили 2,58 миллиарда. Четыре грантовых фонда Всероссийского конкурса молодежных проектов среди граждан — в 2022-м он составил 2,45 миллиарда рублей.

— в 2022-м он составил 2,45 миллиарда рублей. 666 грантов всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов — максимальная сумма гранта одному вузу в 2022м году составила 15 миллионов.



— максимальная сумма гранта одному вузу в 2022м году составила 15 миллионов. 2 165 годовых дохода главы Росмолодежи Ксении Разуваевой — за 2021-й она задекларировала почти 4,62 миллиона рублей дохода.

— за 2021-й она задекларировала почти 4,62 миллиона рублей дохода. 1 052 годовых дохода министра по делам молодежи Татарстана Тимура Сулейманова — за 2021-й он заработал 9,5 миллиона рублей.

— за 2021-й он заработал 9,5 миллиона рублей. 339 годовых дохода замглавы Росмолодежи Дамира Фаттахова — экс-министр по делам молодежи Татарстана за прошлый год задекларировал 29,4 миллиона рублей.

— экс-министр по делам молодежи Татарстана за прошлый год задекларировал 29,4 миллиона рублей. Образование 2 505 человек по самой дорогой программе бакалавриата в МГИМО — стоимость 4 лет на направлении «Международные финансы и управление инвестициями» на английском языке по направлению «Экономика» составляет 3,992 миллиона рублей.

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Татьяна Демина