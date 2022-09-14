Сегодня утром на улице Космонавтов образовалась двухкилометровая пробка

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

В Советском районе Казани на улицах Космонавтов и Аграрной образовалась двухкилометровая пробка. Она начинается от автовокзала «Восточный» и продолжается до Совесткой площади. Об этом свидетельствуют данный «Яндекс.Карты».

Далее эта пробка продолжается на улице Николая Ершова (до здания Минтранса Татарстана). Кроме того, сильный затор образовался на улицах Гвардейской (от станции метро Горки) и Аделя Кутуя (от ТЦ «Мега» до улицы Достоевского).

В целом по городу дорожная ситуация оценвается в 5 баллов. Пробки отмечаются на улицах: Большая Красная, Марселя Салимжанова, Туфана Миннуллина, Маршала Чуйкова и других.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, вчера на улице Мамадышский тракт из-за ДТП образовалась трехкилометровая пробка, которая начиналась от развилки с улицей Интернациональной и заканчивалась возле поворота на улицу Дорожную.

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Максим Кокунин